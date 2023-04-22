В аэропорту Торонто украли контейнер с золотом и другими ценными предметами на сумму около 20 миллионов канадских долларов (примерно 14,6 миллиона долларов США). Об этом сообщает телеканал CBC.

Груз прибыл в аэропорт Пирсон вечером 17 апреля. После этого его доставили на склад, который расположен за пределами основной линии безопасности. Но через какое-то время контейнер пропал со склада.

Инспектор Стивен Дайвестин отказался назвать авиакомпанию и место вылета, ведь разглашение этих данных может поставить под угрозу расследование. Злоумышленники имели доступ к открытой части склада, арендуемого третьей стороной. Инспектор признал, что полиция не располагает сведениями, находится ли золото до сих пор на территории страны. На данный момент расследование продолжается.