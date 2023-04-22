Украинка устроила шоу со слезами на Кубке мира по бальным танцам из-за запрета на флаг

Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов в Кишинёве закончился скандалом. Украинская участница Виктория Урсатий со слезами на глазах рассказала в соцсетях, что им запретили выходить с флагом на церемонию.

Виктория Урсатий. Видео © TikTok/TikTok/Juli_a_l

После запрета пара с Незалежной обиделась и вовсе отказалась выходить, оставшись за сценой и нарушив регламент турнира. Виктория заявила: "Мы не можем молчать и выходить без флага на главную церемонию представления стран на международных соревнованиях".

А глава Федерации спортивных танцев Молдавии Петру Гозун пояснил, что Урсатий слегка исказила информаци. Оказалось, согласно новым поправкам Всемирной федерации спортивных танцев (WDSF), все участники должны выходить на представление без флагов, но с табличками стран. При этом стяги всех стран-участниц были уже представлены в зале. По его словам, в WDSF уведомили об этом всех участников, включая украинцев.

Церемония награждения на Чемпионате мира по латиноамериканским танцам. © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / WDSF DanceSport

"Главный судья чемпионата Хайнц Спакер предупредил, что с флагами выходить нельзя. Все участники согласились, кроме спортсменов из Украины, но мы не можем делать исключения. У соревнования есть определённые правила, они не касаются Украины, а касаются всех стран", — сказал он NM.

При этом решение украинских танцоров не выходить на церемонию представления Гозун счёт полнейшим неуважением к чемпионату, организаторам и правилам Всемирной федерации. Кстати, Всеукраинская федерация танцевального спорта теперь намерена подать жалобу во Всемирную федерацию танцевального спорта.