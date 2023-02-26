СК разберётся в действиях украинского футболиста, выбросившего флаг России в Турции
Бастрыкин поручил расследовать надругательство футболиста ФК "Львов" над флагом России
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать факт надругательства украинским спортсменом над государственным флагом Российской Федерации в Турции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным СК, ссылающегося на СМИ, футболист команды "Львов" Алексей Дитятьев спустил российский флаг с флагштока, расположенного рядом с турецким отелем, где проходят сборы команды, и, скомкав его, засунул под трибуну. Спортсмен сопроводил ролик негативными комментариями в адрес России.
Следователям поручено расследовать данный факт, запросив необходимую информацию в Министерстве иностранных дел РФ.
Это не первый скандал, произошедший в Турции, где украинские и российские команды проводят сборы. Так, 14 февраля игроки ярославского "Шинника" и украинского клуба "Минай" устроили драку в отеле. Как сообщили в пресс-службе российской команды, зачинщиками потасовки являлись представители Незалежной, а игроки "Шинника" лишь заступились за партнёра, которого избивала толпа игроков "Миная".
Кадр из видео / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dytiatiev