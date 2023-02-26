СК разберётся в действиях украинского футболиста, выбросившего флаг России в Турции

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать факт надругательства украинским спортсменом над государственным флагом Российской Федерации в Турции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, ссылающегося на СМИ, футболист команды "Львов" Алексей Дитятьев спустил российский флаг с флагштока, расположенного рядом с турецким отелем, где проходят сборы команды, и, скомкав его, засунул под трибуну. Спортсмен сопроводил ролик негативными комментариями в адрес России.