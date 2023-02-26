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26 февраля, 20:31

СК разберётся в действиях украинского футболиста, выбросившего флаг России в Турции

Бастрыкин поручил расследовать надругательство футболиста ФК "Львов" над флагом России

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать факт надругательства украинским спортсменом над государственным флагом Российской Федерации в Турции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, ссылающегося на СМИ, футболист команды "Львов" Алексей Дитятьев спустил российский флаг с флагштока, расположенного рядом с турецким отелем, где проходят сборы команды, и, скомкав его, засунул под трибуну. Спортсмен сопроводил ролик негативными комментариями в адрес России.

Украинский футболист похвастался видео "победы" над флагом России в Турции

Украинский футболист похвастался видео "победы" над флагом России в Турции

Следователям поручено расследовать данный факт, запросив необходимую информацию в Министерстве иностранных дел РФ.

Это не первый скандал, произошедший в Турции, где украинские и российские команды проводят сборы. Так, 14 февраля игроки ярославского "Шинника" и украинского клуба "Минай" устроили драку в отеле. Как сообщили в пресс-службе российской команды, зачинщиками потасовки являлись представители Незалежной, а игроки "Шинника" лишь заступились за партнёра, которого избивала толпа игроков "Миная".

Обложка ©

Кадр из видео / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dytiatiev

Артур Лапсаков
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