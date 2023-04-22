Неизвестный объект сбит над Азовским морем
Аксёнов: В небе над Крымом отработали силы ПВО
ПВО Крыма отразила атаку противника. Фото © t.me / Mash
Российская система ПВО отразила атаку с украинской стороны над Азовским морем вблизи Ленинского района Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
"В небе над Крымом отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет", — написал руководитель республики в своём телеграм-канале. Он призвал жителей полуострова соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Ранее сообщалось, что Мелитополь в Запорожской области попытались атаковать украинские военные с помощью беспилотников. В городе сработала система противовоздушной обороны.