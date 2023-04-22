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Регион
Опубликовано 22 апреля 2023, 07:24
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Неизвестный объект сбит над Азовским морем

Аксёнов: В небе над Крымом отработали силы ПВО

ПВО Крыма отразила атаку противника. Фото © t.me / Mash

ПВО Крыма отразила атаку противника. Фото © t.me / Mash

Российская система ПВО отразила атаку с украинской стороны над Азовским морем вблизи Ленинского района Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"В небе над Крымом отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет", — написал руководитель республики в своём телеграм-канале. Он призвал жителей полуострова соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

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Ранее сообщалось, что Мелитополь в Запорожской области попытались атаковать украинские военные с помощью беспилотников. В городе сработала система противовоздушной обороны.

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Татьяна Миссуми
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