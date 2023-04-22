КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

22 апреля, 07:24

Неизвестный объект сбит над Азовским морем

ПВО сбила неизвестный объект над Азовским морем в Ленинском районе Крыма

<p>ПВО Крыма отразила атаку противника. Фото © t.me / <a href="https://t.me/mash_na_volne/3099" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

ПВО Крыма отразила атаку противника. Фото © t.me / Mash

Российская система ПВО отразила атаку с украинской стороны над Азовским морем вблизи Ленинского района Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"В небе над Крымом отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет", — написал руководитель республики в своём телеграм-канале. Он призвал жителей полуострова соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

МО РФ: Войска группировки "Центр" отбили две контратаки ВСУ

МО РФ: Войска группировки "Центр" отбили две контратаки ВСУ

Ранее сообщалось, что Мелитополь в Запорожской области попытались атаковать украинские военные с помощью беспилотников. В городе сработала система противовоздушной обороны.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров