Неизвестный объект сбит над Азовским морем

Российская система ПВО отразила атаку с украинской стороны над Азовским морем вблизи Ленинского района Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"В небе над Крымом отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет", — написал руководитель республики в своём телеграм-канале. Он призвал жителей полуострова соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.