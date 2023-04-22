Между Крымом и Херсонской областью начнут ходить электрички
Алексеенко: Движение поездов между Херсонской областью и Крымом запустят в мае
Первые электрички между Крымом и Херсонской областью начнут ходить уже в мае. Об этом сообщил председатель Правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
"Первые электропоезда из Геническа в Джанкой сможем запустить уже в мае. Стоимость проезда будет социальной — существенно ниже, чем на автобус", — написал Алексеенко в своём телеграм-канале.
По его словам, сейчас на вокзале Геническа завершается ремонт. На его базе планируется создать современный транспортно-пересадочный узел: вынести сюда автовокзал и подвести маршруты городского и пригородного сообщения, чтобы людям было максимально удобно.
Маршрут электрички Геническ – Новоалексеевка – Джанкой. Фото © Telegram / Андрей Алексеенко
Алексеенко добавил, что в ближайшее время из Геническа можно будет доехать до Симферополя. Дальше планируется запустить сообщение по маршруту Вадим – Каланчак – Мирное – Армянск – Симферополь.
Ранее в Минтрансе Крыма сообщили, что большую часть трассы через новые регионы отремонтировали. По словам председателя Госсовета полуострова Владимира Константинова, если всё сложится благоприятно, то дорога через новые регионы "станет основным транспортным коридором из Центральной России на юг и Северный Кавказ".
Telegram / Андрей Алексеенко