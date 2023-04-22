Между Крымом и Херсонской областью начнут ходить электрички

Первые электрички между Крымом и Херсонской областью начнут ходить уже в мае. Об этом сообщил председатель Правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

"Первые электропоезда из Геническа в Джанкой сможем запустить уже в мае. Стоимость проезда будет социальной — существенно ниже, чем на автобус", — написал Алексеенко в своём телеграм-канале.

По его словам, сейчас на вокзале Геническа завершается ремонт. На его базе планируется создать современный транспортно-пересадочный узел: вынести сюда автовокзал и подвести маршруты городского и пригородного сообщения, чтобы людям было максимально удобно.

Маршрут электрички Геническ – Новоалексеевка – Джанкой. Фото © Telegram / Андрей Алексеенко

Алексеенко добавил, что в ближайшее время из Геническа можно будет доехать до Симферополя. Дальше планируется запустить сообщение по маршруту Вадим – Каланчак – Мирное – Армянск – Симферополь.