Немцы пришли в шок от требования Зеленского к ВСУ

"Несмотря на массовое снабжение Украины вооружениями, у неё нет ресурсов, чтобы достигнуть такую амбициозную цель".

"Этот человек и его страна никогда не должны быть допущены в НАТО или ЕС. У нас и так достаточно проблем, которые тяготят нас и остаются нерешёнными".

"Если русским удастся прорваться у Бахмута и Кременной, это будет концом контрнаступления Зеленского. Тогда Украине придётся как можно скорее начать переговоры с плохой позиции", — отметили пользователи.