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22 апреля, 08:46

Немцы пришли в шок от требования Зеленского к ВСУ

Читатели Die Welt раскритиковали призыв Зеленского к ВСУ вернуть территории

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего главной задачей ВСУ возвращение территорий. Своё негодование они выразили в комментариях на сайте издания.

"Несмотря на массовое снабжение Украины вооружениями, у неё нет ресурсов, чтобы достигнуть такую амбициозную цель".

"Этот человек и его страна никогда не должны быть допущены в НАТО или ЕС. У нас и так достаточно проблем, которые тяготят нас и остаются нерешёнными".

"Если русским удастся прорваться у Бахмута и Кременной, это будет концом контрнаступления Зеленского. Тогда Украине придётся как можно скорее начать переговоры с плохой позиции", — отметили пользователи.

Также в комментариях прозвучало мнение, что неважно, о чём говорит Зеленский. Значение имеет лишь то, какие задачи ставит перед ним Запад.

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Ранее Лайф сообщал, что в Twitter раскритиковали Зеленского за слова о желании украинцев вступить в НАТО. По мнению ряда комментаторов, включение страны в альянс будет означать начало третьей мировой войны.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency / Ukrainian Presidency / Handout

Никита Никонов
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