КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

22 апреля, 10:50

Один человек ранен при взрыве в гаражном кооперативе под Одессой

Один человек пострадал при взрыве в гаражном кооперативе в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления украинской полиции.

Всё произошло в гаражном кооперативе Черноморска. В момент взрыва в одном из гаражей находился сын его 78-летней владелицы. По данным полиции, он сильно пострадал и был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами. На месте происшествия до сих пор работают взрывотехники и сотрудники экстренных служб.

Москвич принёс в квартиру моноколесо с помойки и подорвал пятиэтажку

Москвич принёс в квартиру моноколесо с помойки и подорвал пятиэтажку

Ранее Лайф сообщал о взрыве в жилом многоквартирном доме в Краснооктябрьском районе в Волгограде. В результате разрушился балкон, выбило многие окна в квартирах, также оказались повреждены припаркованные во дворе автомобили. К счастью, жертв нет.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Рубцов

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров