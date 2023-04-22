Один человек ранен при взрыве в гаражном кооперативе под Одессой
Один человек пострадал при взрыве в гаражном кооперативе в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления украинской полиции.
Всё произошло в гаражном кооперативе Черноморска. В момент взрыва в одном из гаражей находился сын его 78-летней владелицы. По данным полиции, он сильно пострадал и был госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами. На месте происшествия до сих пор работают взрывотехники и сотрудники экстренных служб.
Ранее Лайф сообщал о взрыве в жилом многоквартирном доме в Краснооктябрьском районе в Волгограде. В результате разрушился балкон, выбило многие окна в квартирах, также оказались повреждены припаркованные во дворе автомобили. К счастью, жертв нет.
ТАСС / Андрей Рубцов