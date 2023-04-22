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Регион
Опубликовано 22 апреля 2023, 14:17

Смертоносный торнадо обрушился на столицу Мьянмы

В столице Мьянмы торнадо унёс жизни минимум шести человек, ещё 109 пострадали

На город Нейпьидо, столицу Мьянмы, в пятницу вечером обрушился смертоносный торнадо. В результате природного катаклизма есть погибшие, как минимум шесть человек. Ещё 109 получили ранения.

Видео © twitter / Justice For Myanmar

Согласно сообщениям местных СМИ, повреждено более ста домов. В районе происшествия проводятся поисково-спасательные работы, сотрудники экстренных служб помогают пострадавшим. Возможное количество пропавших без вести пока не уточняется.

Все раненые были доставлены в больницы региона, сообщили в службе пожарной охраны Бирмы.

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TRT Haber

Ирина Фальке
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