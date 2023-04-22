Смертоносный торнадо обрушился на столицу Мьянмы
В столице Мьянмы торнадо унёс жизни минимум шести человек, ещё 109 пострадали
На город Нейпьидо, столицу Мьянмы, в пятницу вечером обрушился смертоносный торнадо. В результате природного катаклизма есть погибшие, как минимум шесть человек. Ещё 109 получили ранения.
Видео © twitter / Justice For Myanmar
Согласно сообщениям местных СМИ, повреждено более ста домов. В районе происшествия проводятся поисково-спасательные работы, сотрудники экстренных служб помогают пострадавшим. Возможное количество пропавших без вести пока не уточняется.
Все раненые были доставлены в больницы региона, сообщили в службе пожарной охраны Бирмы.
Ранее Пекин и большинство северных районов Китая накрыла мощная песчано-пылевая буря. Горожан и жителей пригородных уездов призвали не выходить без необходимости из домов и не открывать окна.