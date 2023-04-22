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Опубликовано 22 апреля 2023, 10:57

ВС России поразили 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

ВС России за сутки поразили 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил РФ в течение суток нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 136 районах", сказал он.

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А вчера в Минобороны отчитались об уничтожении до 310 украинских военнослужащих на Донецком направлении. Также противник лишился четырёх боевых бронированных машин, трёх автомобилей, боевой машины РСЗО "Град", гаубицы "Мста-Б" и самоходной артиллерийской установки "Гвоздика".

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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