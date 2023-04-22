ВС России поразили 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

ВС России за сутки поразили 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил РФ в течение суток нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 136 районах", — сказал он.