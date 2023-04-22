КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

22 апреля, 11:08

Более 250 солдат ВСУ и наёмников убиты в боях на самом смертоносном участке фронта

Минобороны: ВСУ потеряли до 255 военных и наёмников на Донецком направлении

Более 250 украинских военнослужащих и наёмников были ликвидированы на Донецком направлении за сутки, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. На том же участке ВС РФ нанесли удары по различной боевой технике ВСУ.

"За сутки на данном направлении уничтожено до 255 украинских военнослужащих и нёмников", — сказал Конашенков.

Российские военные также уничтожили шесть боевых бронированных машин ВСУ, боевую машину пехоты, 10 автомобилей, установку РСЗО "Град", а также две гаубицы Д-20.

МО РФ: Авиация уничтожила склад с 600 украинскими снарядами РСЗО под Сергеевкой

МО РФ: Авиация уничтожила склад с 600 украинскими снарядами РСЗО под Сергеевкой

В пятничном брифинге Минобороны РФ Конашенков отметил, что на Донецком направлении ВСУ потеряли 310 солдат, а также систему "Град" и артиллерийскую установку "Гвоздика".

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция на Украине
  • Министерство Обороны РФ
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров