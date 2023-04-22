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Регион
Опубликовано 22 апреля 2023, 11:08
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Более 250 солдат ВСУ и наёмников убиты в боях на самом смертоносном участке фронта

Минобороны: ВСУ потеряли до 255 военных и наёмников на Донецком направлении

Более 250 украинских военнослужащих и наёмников были ликвидированы на Донецком направлении за сутки, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. На том же участке ВС РФ нанесли удары по различной боевой технике ВСУ.

"За сутки на данном направлении уничтожено до 255 украинских военнослужащих и нёмников", — сказал Конашенков.

Российские военные также уничтожили шесть боевых бронированных машин ВСУ, боевую машину пехоты, 10 автомобилей, установку РСЗО "Град", а также две гаубицы Д-20.

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В пятничном брифинге Минобороны РФ Конашенков отметил, что на Донецком направлении ВСУ потеряли 310 солдат, а также систему "Град" и артиллерийскую установку "Гвоздика".

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке
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