ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области и ДНР

Российские войска поразили склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ под Старицей в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Старица Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ. За сутки на данном направлении потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пикап, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", — отметил он.

Ещё два уничтоженных украинских склада находились возле Серебрянки и Константиновки в ДНР. На первом хранились снаряды 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а на втором — ракетно-артиллерийское вооружение.