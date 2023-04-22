ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 апреля 2023, 11:06

ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области и ДНР

Российские войска поразили склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ под Старицей в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Старица Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ. За сутки на данном направлении потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пикап, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", — отметил он.

Ещё два уничтоженных украинских склада находились возле Серебрянки и Константиновки в ДНР. На первом хранились снаряды 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а на втором — ракетно-артиллерийское вооружение.

Минобороны доложило о продвижении штурмовых отрядов в Артёмовске
Минобороны доложило о продвижении штурмовых отрядов в Артёмовске

Также сообщалось, что ВС России за сутки поразили 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях в 136 районах. Уничтожены живая сила противника и боевая техника.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar