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Опубликовано 22 апреля 2023, 11:09

ВС России уничтожили 60 украинских военных на Купянском направлении

ВС России уничтожили 60 украинских военнослужащих и американскую РЛС на Купянском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки на данном направлении потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пикап, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", сказал он.

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Также в Минобороны отчитались о поражении 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Российские войска отработали по противнику в 136 районах.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Матвей Константинов
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