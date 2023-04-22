ВС России уничтожили 60 украинских военных на Купянском направлении

ВС России уничтожили 60 украинских военнослужащих и американскую РЛС на Купянском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки на данном направлении потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пикап, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", — сказал он.