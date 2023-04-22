КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

22 апреля, 11:48

Второй "Титаник": На дне моря нашли затопленный в 1942 году корабль с телами 1000 погибших

В Южно-Китайском море нашли затопленный США в 1942 году корабль с 1000 погибших

<p>Montevideo Maru. Обложка © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/File:MV_Montevideo_Maru.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Montevideo Maru. Обложка © Wikipedia

Исследователи обнаружили в Южно-Китайском море транспортный японский корабль времён Второй мировой войны Montevideo Maru ("Монтевидео Мару"). Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз в "Твиттере".

Поиски корабля Montevideo Maru. Видео © ABC

"Наконец-то место упокоения потерянных душ Montevideo Maru найдено. Среди 1060 пленных, находившихся на борту, 850 были австралийскими военнослужащими, жизни которых оборвались", — отметил Албаниз.

Австралийский премьер выразил надежду, что новость об обнаружении судна принесёт утешение близким погибших. А ABC уточнил, что обломки корабля найдены на глубине четыре тысячи метров, что глубже места в Атлантическом океане, где лежит "Титаник".

"У нас на борту было два человека, у которых были потерянные члены семьи, поэтому, хотя с одной стороны были аплодисменты, с другой — слёзы. Это было очень эмоционально", — отмечает Джон Малленс, директор фонда Silentworld, которые занимался поисками корабля.

Тайна Арктики: Почему до сих пор не могут найти военный корабль "Жанетта"

Тайна Арктики: Почему до сих пор не могут найти военный корабль "Жанетта"

ВМС США потопили Montevideo Maru в июле 1942 года. В Австралии это считается крупнейшей морской катастрофой в истории страны.

Ранее во Флориде благодаря урагану нашли обломки корабля XIX века. После череды ураганов местные жители на пляже обратили внимание на большой объект из дерева и металла, который торчал из песка. Это и оказалось старое торговое судно.

Никита Никонов
  • Новости
  • Австралия
  • Япония
  • Вторая Мировая Война

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров