Второй "Титаник": На дне моря нашли затопленный в 1942 году корабль с телами 1000 погибших

Исследователи обнаружили в Южно-Китайском море транспортный японский корабль времён Второй мировой войны Montevideo Maru ("Монтевидео Мару"). Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз в "Твиттере".

Поиски корабля Montevideo Maru. Видео © ABC

"Наконец-то место упокоения потерянных душ Montevideo Maru найдено. Среди 1060 пленных, находившихся на борту, 850 были австралийскими военнослужащими, жизни которых оборвались", — отметил Албаниз.

Австралийский премьер выразил надежду, что новость об обнаружении судна принесёт утешение близким погибших. А ABC уточнил, что обломки корабля найдены на глубине четыре тысячи метров, что глубже места в Атлантическом океане, где лежит "Титаник".

"У нас на борту было два человека, у которых были потерянные члены семьи, поэтому, хотя с одной стороны были аплодисменты, с другой — слёзы. Это было очень эмоционально", — отмечает Джон Малленс, директор фонда Silentworld, которые занимался поисками корабля.

ВМС США потопили Montevideo Maru в июле 1942 года. В Австралии это считается крупнейшей морской катастрофой в истории страны.