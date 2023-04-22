Макрон обрушил рейтинг ресторана на юге Франции "пивом на террасе"

Президент Франции Эмманюэль Макрон внезапно посетил ресторан Peña Pil Pil на юге своей страны, после чего на заведение посыпались негативные отзывы от французов. Об этом пишет France Bleu.

20 апреля Макрон прибыл с деловым визитом в департамент Эро. Он решил устроить себе небольшой отдых и зашёл в ближайший ресторан, чтобы выпить на террасе пива. После этого рейтинг заведения на картах Google обрушился с отметки 5 до 1,6.

"Здесь очень плохая посещаемость, были замечены тираны Франции", — отметил один из пользователей.

"Еда хорошая, но кое-кто испортил момент", — написал другой комментатор.

Отзывы к ресторану Peña Pil Pil. Фото © Twitter / Sined Warrior

А главное, Макрона обвинили в том, что вместо встречи с демонстрантами в Ганге, выступающими в тот день против пенсионной реформы, он предпочёл отдохнуть в кафе. Митингующие не в первый раз пришли на протесты с пустыми кастрюлями и стучали по ним, привлекая внимание властей к ухудшающейся жизни. Но в этот раз полиция Ганга отбирала посуду у участников.

"Плохой ресторан! Непонятные правила: запрещено проносить кастрюли!" — потроллил президента пользователь в отзывах к кафе.

"Очень плохое место для посещения. Здесь нет кастрюль", — написал другой автор.

Владельцы ресторана пришли в ужас и попытались оправдаться. Мол, сами не знали, что французский лидер заглянет к ним пропустить стаканчик-другой, не выгонять же его. Сейчас рейтинг Peña Pil Pil начал вновь расти, благодаря усилиям руководства заведения.