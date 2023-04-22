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Регион
Опубликовано 22 апреля 2023, 15:44

Из Латвии вывезли первую партию санкционных российских удобрений

Из Латвии в Кению вывезли первую многотонную партию санкционных российских минеральных удобрений. Об этом сообщила пресс-служба латвийского МИД.

"Всемирная продовольственная программа 21 апреля 2023 года вывезла партию минеральных удобрений из Рижского порта в Кению. Это первая партия из около 200 тысяч тонн минеральных удобрений российского производства, которые принадлежат компаниям, находящимся под санкциями Евросоюза, и хранятся на территории Латвии", — говорится в сообщении.

В латвийском ведомстве также добавили, что в скором времени из республики вывезут ещё несколько партий санкционных минеральных удобрений, "чтобы поддержать страны, которые больше всего нуждаются в этой продукции".

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Ранее Лайф писал, что пять контейнеров с грузами для России на год застряли в бельгийском порту. Речь идёт о ста метрических тоннах нержавеющей стали, которые индийская компания Jindal Stainless отправила ещё в феврале 2022-го. Неполадки возникли в связи с санкциями ЕС.

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ТАСС / Эрик Романенко

Николь Вербер
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