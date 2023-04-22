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Регион
Опубликовано 22 апреля 2023, 12:32
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В Кривом Роге вспыхнули протесты из-за отправки 129-й бригады ВСУ на передовую без оружия

СМИ: Родственники бойцов 129-й бригады теробороны вышли на митинг в Кривом Роге

Родственники украинских военных из 129-й бригады теробороны вышли на акцию протеста в Кривом Роге Днепропетровской области. Сами солдаты ранее подали жалобу на командование, сообщает издание "Суспильне".

Родные украинских военных вышли на митинг в Кривом Роге. Видео © "Суспильне" / "Вести.ua"

На опубликованных украинскими СМИ кадрах митингующие скандируют: "Позор!" Они пожаловались на то, что раненых бойцов не вывозят с позиций, а также на неприемлемые условия службы и плохое отношение военного начальства к их родным. Также, по словам участников акции, их близких бросили на передовую без нужного вооружения. Демонстранты перекрыли проезжую часть и потребовали встречи с местными властями и командованием.

"Продаю всё и всех за деньги. Обращаться — Вилкул (начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. — Прим. Лайфа) и их компания", — гласит текст на транспаранте протестующих.

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Представительница местных властей предложила митингующим обратиться в военную прокуратуру с коллективным заявлением о том, что имущество не дошло до военнослужащих.

Ранее в США заявили, что ВСУ хотят казнить президента Владимира Зеленского и его приспешников "раньше русских". По словам экс-советника Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, коррупция в рядах ВСУ достигла пика. Об этом свидетельствует как пропажа военного оборудования, так и то, что "сотни миллионов наличных оказывались в самых разных местах".

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"Суспильне"

Никита Никонов
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