Родственники украинских военных из 129-й бригады теробороны вышли на акцию протеста в Кривом Роге Днепропетровской области. Сами солдаты ранее подали жалобу на командование, сообщает издание "Суспильне".

Родные украинских военных вышли на митинг в Кривом Роге. Видео © "Суспильне" / "Вести.ua"

На опубликованных украинскими СМИ кадрах митингующие скандируют: "Позор!" Они пожаловались на то, что раненых бойцов не вывозят с позиций, а также на неприемлемые условия службы и плохое отношение военного начальства к их родным. Также, по словам участников акции, их близких бросили на передовую без нужного вооружения. Демонстранты перекрыли проезжую часть и потребовали встречи с местными властями и командованием.

"Продаю всё и всех за деньги. Обращаться — Вилкул (начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. — Прим. Лайфа) и их компания", — гласит текст на транспаранте протестующих.

Представительница местных властей предложила митингующим обратиться в военную прокуратуру с коллективным заявлением о том, что имущество не дошло до военнослужащих.