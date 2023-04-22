Слуцкий: Высылка российских дипломатов из Берлина осложнит отношения с Германией
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предупредил об усложнении двусторонних отношений Москвы и Берлина в случае высылки российских дипломатов из Германии.
Российский политик отметил, что немецкие власти всё больше идут в кильватере США, причём копируют не самые конструктивные приёмы в двустороннем диалоге.
"Массовая высылка российских дипломатов Берлином, безусловно, осложнит двусторонние отношения, которые и так носят недружественный характер", — приводит его слова ТАСС.
Напомним, сегодня МИД РФ объявил об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Как отметили в ведомстве, страна продолжает демонстративно разрушать отношения с Россией, а также предупредили, что подобные действия не останутся без ответа.
ТАСС / Сергей Карпухин