Слуцкий: Высылка российских дипломатов из Берлина осложнит отношения с Германией

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предупредил об усложнении двусторонних отношений Москвы и Берлина в случае высылки российских дипломатов из Германии.

Российский политик отметил, что немецкие власти всё больше идут в кильватере США, причём копируют не самые конструктивные приёмы в двустороннем диалоге.

"Массовая высылка российских дипломатов Берлином, безусловно, осложнит двусторонние отношения, которые и так носят недружественный характер", — приводит его слова ТАСС.