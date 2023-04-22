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Регион
Опубликовано 22 апреля 2023, 15:45

Слуцкий: Высылка российских дипломатов из Берлина осложнит отношения с Германией

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предупредил об усложнении двусторонних отношений Москвы и Берлина в случае высылки российских дипломатов из Германии.

Российский политик отметил, что немецкие власти всё больше идут в кильватере США, причём копируют не самые конструктивные приёмы в двустороннем диалоге.

"Массовая высылка российских дипломатов Берлином, безусловно, осложнит двусторонние отношения, которые и так носят недружественный характер", — приводит его слова ТАСС.

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Напомним, сегодня МИД РФ объявил об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Как отметили в ведомстве, страна продолжает демонстративно разрушать отношения с Россией, а также предупредили, что подобные действия не останутся без ответа.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Николь Вербер
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