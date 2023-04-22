Китайских бомбардировщиков засекли у японских островов
Минобороны Японии: Бомбардировщики КНР два дня летали у островов Окинава и Мияко
В районе южных японских островов Окинава и Мияко были замечены два бомбардировщика КНР H-6 (Хун-6 или Сиань H-6), которые пролетали там дважды. Об этом сообщило министерство обороны Японии.
По данным ведомства, оба бомбардировщика держали путь из Восточно-Китайского моря в сторону Тихого океана между Окинавой и Мияко. Там они разворачивались и возвращались в Восточно-Китайское море. В Минобороны Японии добавили, что то же самое произошло и на следующий день, в пятницу.
Нарушений воздушного пространства не зафиксировано. Тем не менее японское военное ведомство сообщило, что истребители ВВС самообороны были подняты по тревоге.
Ранее издание Sankei сообщало, что США просят Японию разрешить разместить на её островах ракеты средней дальности. Тем самым Япония и Штаты хотят противостоять китайским средствам средней дальности в регионе.