Китайских бомбардировщиков засекли у японских островов

В районе южных японских островов Окинава и Мияко были замечены два бомбардировщика КНР H-6 (Хун-6 или Сиань H-6), которые пролетали там дважды. Об этом сообщило министерство обороны Японии.

По данным ведомства, оба бомбардировщика держали путь из Восточно-Китайского моря в сторону Тихого океана между Окинавой и Мияко. Там они разворачивались и возвращались в Восточно-Китайское море. В Минобороны Японии добавили, что то же самое произошло и на следующий день, в пятницу.

Нарушений воздушного пространства не зафиксировано. Тем не менее японское военное ведомство сообщило, что истребители ВВС самообороны были подняты по тревоге.