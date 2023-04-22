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22 апреля, 12:52

Китайских бомбардировщиков засекли у японских островов

Минобороны Японии: Бомбардировщики КНР два дня летали у островов Окинава и Мияко

В районе южных японских островов Окинава и Мияко были замечены два бомбардировщика КНР H-6 (Хун-6 или Сиань H-6), которые пролетали там дважды. Об этом сообщило министерство обороны Японии.

По данным ведомства, оба бомбардировщика держали путь из Восточно-Китайского моря в сторону Тихого океана между Окинавой и Мияко. Там они разворачивались и возвращались в Восточно-Китайское море. В Минобороны Японии добавили, что то же самое произошло и на следующий день, в пятницу.

Нарушений воздушного пространства не зафиксировано. Тем не менее японское военное ведомство сообщило, что истребители ВВС самообороны были подняты по тревоге.

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Ранее издание Sankei сообщало, что США просят Японию разрешить разместить на её островах ракеты средней дальности. Тем самым Япония и Штаты хотят противостоять китайским средствам средней дальности в регионе.

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Wikipedia / Alert5

Ирина Фальке
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