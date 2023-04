Умер лидер рок-группы The Pop Group

Британский рок-музыкант, лидер пост-панк группы The Pop Group умер на 63-м году жизни. Об этом сообщает The Guardian.

Марк Стюарт (вокал), Джон Уоддингтон (гитара), Гарет Сэйгер (гитара), Саймон Андервуд (бас) и Брюс Смит (ударные) основали The Pop Group в 1978 году. Год спустя они выпустили дебютный сингл She is Beyond Good and Evil, после чего британская пресса тут же нарекла коллектив "спасителями рок-н-ролла". Дебютный альбом группы Y не имел коммерческого успеха, но со временем стал культовым для поклонников пост-панка. В 1980 группа распалась из-за внутренних конфликтов. Стюарт присоединился к коллективу New Age Steppers. Также он занимался сольным творчеством.