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22 апреля, 13:21

Умер лидер рок-группы The Pop Group

Лидер рок-группы The Pop Group Марк Стюарт умер на 63-м году жизни

<p>Марк Стюарт. Обложка © <a href="https://www.markstewartmusic.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">www.markstewartmusic.com</a></p>

Марк Стюарт. Обложка © www.markstewartmusic.com

Британский рок-музыкант, лидер пост-панк группы The Pop Group умер на 63-м году жизни. Об этом сообщает The Guardian.

"Мир изменился благодаря Марку Стюарту и никогда не будет прежним", — отметили в сотрудничавшем с музыкантом лейбле Mute, призвав людей думать и всё подвергать сомнению. Причина смерти рокера не сообщается.

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Марк Стюарт (вокал), Джон Уоддингтон (гитара), Гарет Сэйгер (гитара), Саймон Андервуд (бас) и Брюс Смит (ударные) основали The Pop Group в 1978 году. Год спустя они выпустили дебютный сингл She is Beyond Good and Evil, после чего британская пресса тут же нарекла коллектив "спасителями рок-н-ролла". Дебютный альбом группы Y не имел коммерческого успеха, но со временем стал культовым для поклонников пост-панка. В 1980 группа распалась из-за внутренних конфликтов. Стюарт присоединился к коллективу New Age Steppers. Также он занимался сольным творчеством.

Ранее Лайф сообщал, что умер американский музыкант Дэвид Кросби. Один из основателей рок-групп The Byrds и Crosby, Stills & Nash скончался в возрасте 81 года.

Никита Никонов
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