Испания скоро передаст Киеву шесть из десяти обещанных танков Leopard 2

Испания отправит на Украину шесть танков Leopard 2A4 уже в ближайшие дни, ещё четыре передаст позже. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес в беседе с журналистом немецкой медиагруппы Funke.

"Мы будем поддерживать Украину столь долго, сколько ей будет необходимо", — подчеркнул испанский чиновник и напомнил, что Киеву было обещано десять танков.