Испания скоро передаст Киеву шесть из десяти обещанных танков Leopard 2
Глава МИД Испании Альбарес заявил об отправке Украине шести танков Leopard 2A4
Испания отправит на Украину шесть танков Leopard 2A4 уже в ближайшие дни, ещё четыре передаст позже. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес в беседе с журналистом немецкой медиагруппы Funke.
"Мы будем поддерживать Украину столь долго, сколько ей будет необходимо", — подчеркнул испанский чиновник и напомнил, что Киеву было обещано десять танков.
Напомним, ещё в феврале испанский премьер-министр Педро Санчес пообещал отправить Украине десять танков Leopard 2. Страна долго колебалась и сначала не хотела передавать боевые машины, но потом согласилась.
ТАСС / Javier Cebollada