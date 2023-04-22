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Опубликовано 22 апреля 2023, 13:33

Испания скоро передаст Киеву шесть из десяти обещанных танков Leopard 2

Глава МИД Испании Альбарес заявил об отправке Украине шести танков Leopard 2A4

Испания отправит на Украину шесть танков Leopard 2A4 уже в ближайшие дни, ещё четыре передаст позже. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес в беседе с журналистом немецкой медиагруппы Funke.

"Мы будем поддерживать Украину столь долго, сколько ей будет необходимо", подчеркнул испанский чиновник и напомнил, что Киеву было обещано десять танков.

Сколько танков Украина приготовила для наступления
Сколько танков Украина приготовила для наступления

Напомним, ещё в феврале испанский премьер-министр Педро Санчес пообещал отправить Украине десять танков Leopard 2. Страна долго колебалась и сначала не хотела передавать боевые машины, но потом согласилась.

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ТАСС / Javier Cebollada

Татьяна Миссуми
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