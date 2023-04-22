Аэропорт Берлина отменил все рейсы на 24 апреля

Международный аэропорт имени Вилли Брандта в столице Германии отменяет все рейсы на понедельник, 24 апреля, из-за запланированной забастовки работников служб безопасности. Организовал акцию немецкий профсоюз работников сферы услуг Verdi, который добивается улучшения условий труда.

"В связи с заявленной забастовкой в понедельник вылеты будут невозможны", — сообщили в пресс-службе воздушной гавани, добавив, что из-за стачки невозможен и приём самолётов.