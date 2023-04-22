Аэропорт Берлина отменил все рейсы на 24 апреля
Аэропорт Берлина отменяет рейсы на 24 апреля из-за забастовки профсоюза Verdi
Международный аэропорт имени Вилли Брандта в столице Германии отменяет все рейсы на понедельник, 24 апреля, из-за запланированной забастовки работников служб безопасности. Организовал акцию немецкий профсоюз работников сферы услуг Verdi, который добивается улучшения условий труда.
"В связи с заявленной забастовкой в понедельник вылеты будут невозможны", — сообщили в пресс-службе воздушной гавани, добавив, что из-за стачки невозможен и приём самолётов.
Ранее турецкая авиакомпания Corendon Airlines сообщила об отмене рейсов из Москвы в Анталью на 24 и 26 апреля. По данным местных СМИ, причиной перевозчик назвал "падение спроса".
ТАСС / AP / Markus Schreiber