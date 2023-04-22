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22 апреля, 13:36

Аэропорт Берлина отменил все рейсы на 24 апреля

Аэропорт Берлина отменяет рейсы на 24 апреля из-за забастовки профсоюза Verdi

Международный аэропорт имени Вилли Брандта в столице Германии отменяет все рейсы на понедельник, 24 апреля, из-за запланированной забастовки работников служб безопасности. Организовал акцию немецкий профсоюз работников сферы услуг Verdi, который добивается улучшения условий труда.

"В связи с заявленной забастовкой в понедельник вылеты будут невозможны", — сообщили в пресс-службе воздушной гавани, добавив, что из-за стачки невозможен и приём самолётов.

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Ранее турецкая авиакомпания Corendon Airlines сообщила об отмене рейсов из Москвы в Анталью на 24 и 26 апреля. По данным местных СМИ, причиной перевозчик назвал "падение спроса".

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ТАСС / AP / Markus Schreiber

Ирина Фальке
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