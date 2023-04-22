Российского бойца ММА дисквалифицировали в дебютном поединке за запрещённые удары

Российский боец MMA Сергей Билостенный проиграл дисквалификацией американцу Тайреллу Форчуну на турнире Bellator 294 в Гонолулу, штат Гавайи. Поединок был для россиянина дебютным в этом промоушене.

Сергей Билостенный бьёт по затылку Тайрелла Форчуна. Видео © VK / Я там, где "MMA" | UFC

Бой был остановлен на четвёртой минуте первого раунда из-за неоднократного использования Билостенным запрещённого приёма — ударов в затылок. Причём ранее он игнорировал предупреждения рефери.

Всего за карьеру россиянин провёл 13 поединков, из которых в десяти победил. Ранее боец выступал в Fight Nights, ACA, ACB, Open FC и RCC.