Российского бойца ММА дисквалифицировали в дебютном поединке за запрещённые удары
Российский боец Билостенный проиграл дисквалификацией дебютный бой в Bellator
Российский боец MMA Сергей Билостенный проиграл дисквалификацией американцу Тайреллу Форчуну на турнире Bellator 294 в Гонолулу, штат Гавайи. Поединок был для россиянина дебютным в этом промоушене.
Сергей Билостенный бьёт по затылку Тайрелла Форчуна. Видео © VK / Я там, где "MMA" | UFC
Бой был остановлен на четвёртой минуте первого раунда из-за неоднократного использования Билостенным запрещённого приёма — ударов в затылок. Причём ранее он игнорировал предупреждения рефери.
Всего за карьеру россиянин провёл 13 поединков, из которых в десяти победил. Ранее боец выступал в Fight Nights, ACA, ACB, Open FC и RCC.
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