Бойцы ВСУ подняли бунты на двух участках фронта

Украинские военные подняли бунты в Часове Яре и Константиновке: недовольные солдаты больше не хотят сражаться за киевский режим и бросают оружие. Об этом рассказал глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, комментируя информацию о том, что ВСУ было приказано удерживать Артёмовск (Бахмут) до 9 мая, чтобы не допустить большой информационной победы России.

"Подарков на 9 мая Бахмутом мы никому делать не собираемся, не суеверные. У вас в Часове Яре и Константиновке начались бунты среди военнослужащих ВСУ: они бросают оружие, встают и уходят", — приводит сообщение пресс-служба Пригожина.