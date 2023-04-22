Бойцы ВСУ подняли бунты на двух участках фронта
Пригожин сообщил о бунтах в подразделениях ВСУ в Часове Яре и Константиновке
Украинские военные подняли бунты в Часове Яре и Константиновке: недовольные солдаты больше не хотят сражаться за киевский режим и бросают оружие. Об этом рассказал глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, комментируя информацию о том, что ВСУ было приказано удерживать Артёмовск (Бахмут) до 9 мая, чтобы не допустить большой информационной победы России.
"Подарков на 9 мая Бахмутом мы никому делать не собираемся, не суеверные. У вас в Часове Яре и Константиновке начались бунты среди военнослужащих ВСУ: они бросают оружие, встают и уходят", — приводит сообщение пресс-служба Пригожина.
Обращаясь к властям Незалежной, он призвал дать бойцам ВСУ возможность "пожить ещё" и не убивать "тысячи и десятки тысяч украинцев своими руками".
Кстати, ранее вагнеровцы провели небольшую "экскурсию" съёмочной группе Лайфа по центру Артёмовска, в ходе которой рассказали о проведении боёв, объектах инфраструктуры и количестве эвакуированных людей. Вместе с тем бойцы отметили, что жители города относятся к ним и к военным ВСУ по-разному.
Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency via Getty Images