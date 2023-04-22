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22 апреля, 14:27

Ведущая российская синхронистка-чемпионка пропустит сезон из-за операции на ноге

В сборной России по синхронному плаванию рассказали об операции Субботиной

<p>Многократная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Многократная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Многократная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина пропустит сезон из-за перенесённой операции на ноге. Она восстанавливается, остальные спортсмены команды находятся в хорошей форме и готовы к соревнованиям. Об этом рассказала главный тренер национальной команды Татьяна Покровская в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Субботина делала операцию. Сейчас находится на восстановлении. Она просто по состоянию здоровья не готова. Другие, слава богу, в строю. Работаем. Всё нормально. Дай бог всем здоровья. Ждём в июле известий",  уточнила она.

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Ранее сообщалось, что бюро Международной федерации плавания (World Aquatics) объявило о создании рабочей группы для рассмотрения возможности участия спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Татьяна Миссуми
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