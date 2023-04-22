Ведущая российская синхронистка-чемпионка пропустит сезон из-за операции на ноге

Многократная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина пропустит сезон из-за перенесённой операции на ноге. Она восстанавливается, остальные спортсмены команды находятся в хорошей форме и готовы к соревнованиям. Об этом рассказала главный тренер национальной команды Татьяна Покровская в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Субботина делала операцию. Сейчас находится на восстановлении. Она просто по состоянию здоровья не готова. Другие, слава богу, в строю. Работаем. Всё нормально. Дай бог всем здоровья. Ждём в июле известий", — уточнила она.