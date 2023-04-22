Гендиректор "Уфы" Газизов не исключил уход из клуба по окончании сезона

"Я наёмный рабочий. Всё может произойти, тут решаю не я. Есть ли желание продолжить работу с клубом? О чём тут говорить. "Уфа" — мой родной клуб", — ответил Газизов, комментируя информацию о возможном уходе из-за финансовых трудностей у команды.