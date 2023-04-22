Гендиректор "Уфы" Газизов не исключил уход из клуба по окончании сезона
Генеральный директор ФК "Уфа" Шамиль Газизов поделился с изданием "Спорт-Экспресс" планами насчёт дальнейшего сотрудничества с клубом по окончании сезона.
"Я наёмный рабочий. Всё может произойти, тут решаю не я. Есть ли желание продолжить работу с клубом? О чём тут говорить. "Уфа" — мой родной клуб", — ответил Газизов, комментируя информацию о возможном уходе из-за финансовых трудностей у команды.
Сейчас "Уфа" с 25 очками занимает 16-е место в турнирной таблице и находится в зоне вылета.
Ранее Курбан Бердыев покинул пост главного тренера ФК "Сочи", не дождавшись завершения действия контракта на два с половиной года.
ТАСС / Вадим Брайдов