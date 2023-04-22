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22 апреля, 14:49

Гендиректор "Уфы" Газизов не исключил уход из клуба по окончании сезона

Генеральный директор ФК "Уфа" Шамиль Газизов поделился с изданием "Спорт-Экспресс" планами насчёт дальнейшего сотрудничества с клубом по окончании сезона.

"Я наёмный рабочий. Всё может произойти, тут решаю не я. Есть ли желание продолжить работу с клубом? О чём тут говорить. "Уфа" — мой родной клуб", — ответил Газизов, комментируя информацию о возможном уходе из-за финансовых трудностей у команды.

Сейчас "Уфа" с 25 очками занимает 16-е место в турнирной таблице и находится в зоне вылета.

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ТАСС / Вадим Брайдов

Ирина Фальке
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