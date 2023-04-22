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22 апреля, 15:05

В Киевской области раскольники из ПЦУ захватили храм и надругались над Библией

<p>Раскольники загружают церковную литературу в детскую машину. Обложка © <a href="https://news.church.ua/2023/04/22/pislya-zaxoplennya-xramu-u-trebuxovi-rejderi-publichno-vchinili-narugu-nad-jevangelijem-ta-inshimi-cerkovnimi-knigami-video/#2023-04-22" target="_blank" rel="noopener noreferrer">news.church.ua</a></p>

Раскольники загружают церковную литературу в детскую машину. Обложка © news.church.ua

В селе Требухов Киевской области раскольники из Православной церкви Украины захватили Покровский храм канонической Украинской православной церкви и надругались над Библией. Свои действия они снимали на камеру.

"Группировки агрессивных сторонников ПЦУ после захвата Покровского храма села Требухов совершили кощунственные действия над Библией. Вынесли из храма Священное Писание и другую церковную литературу, назвали эти книги мусором, загрузили их в детскую машину и говорили разные кощунственные слова", говорится в сообщении пресс-службы УПЦ.

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Напомним, в сегодняшнем захвате Покровского храма, судя по опубликованным кадрам, принимали участие украинские военные. Полиция не вмешивалась в акцию, а сами раскольники хотели выселить из дома служителя церкви, его супругу и детей.

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Матвей Константинов
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