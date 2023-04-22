В Киевской области раскольники из ПЦУ захватили храм и надругались над Библией

В селе Требухов Киевской области раскольники из Православной церкви Украины захватили Покровский храм канонической Украинской православной церкви и надругались над Библией. Свои действия они снимали на камеру.

"Группировки агрессивных сторонников ПЦУ после захвата Покровского храма села Требухов совершили кощунственные действия над Библией. Вынесли из храма Священное Писание и другую церковную литературу, назвали эти книги мусором, загрузили их в детскую машину и говорили разные кощунственные слова", — говорится в сообщении пресс-службы УПЦ.