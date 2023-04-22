Клава Кока покинула Россию
Клава Кока улетела из Москвы в Париж за вдохновением
Клава Кока. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Певица Клава Кока покинула Россию. Об этом она написала в своих соцсетях, рассказав преданным фанатам, что направилась во Францию на поиски вдохновения.
"В Париж я прилетела за вдохновением. Немножко исписалась в Москве, там очень много суеты. А здесь много вдохновения, оно в людях, в красивых улочках, в уюте, в атмосфере…" — отметила артистка.
Она рассказала, что работает там с международной музыкальной командой, чтобы "нащупать некоторое свежее звучание", а также внесла большую интригу и намекнула на новую песню.
"Здесь грех не написать большую песню", — поделилась Кока.
Возможно, у исполнительницы хитов "Краш", "Покинула чат" и "Ла ла ла" действительно профессиональное выгорание, ведь недавно она даже задумалась о завершении музыкальной карьеры. Певица допустила, что может и не продлить контракт с лейблом Black Star.