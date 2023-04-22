КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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22 апреля, 15:08
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Клава Кока покинула Россию

Клава Кока улетела из Москвы в Париж за вдохновением

<p>Клава Кока. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов</p>

Клава Кока. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Певица Клава Кока покинула Россию. Об этом она написала в своих соцсетях, рассказав преданным фанатам, что направилась во Францию на поиски вдохновения.

"В Париж я прилетела за вдохновением. Немножко исписалась в Москве, там очень много суеты. А здесь много вдохновения, оно в людях, в красивых улочках, в уюте, в атмосфере…" — отметила артистка.

Она рассказала, что работает там с международной музыкальной командой, чтобы "нащупать некоторое свежее звучание", а также внесла большую интригу и намекнула на новую песню.

"Здесь грех не написать большую песню", — поделилась Кока.

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Возможно, у исполнительницы хитов "Краш", "Покинула чат" и "Ла ла ла" действительно профессиональное выгорание, ведь недавно она даже задумалась о завершении музыкальной карьеры. Певица допустила, что может и не продлить контракт с лейблом Black Star.

Николь Вербер
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