Певица Клава Кока покинула Россию. Об этом она написала в своих соцсетях, рассказав преданным фанатам, что направилась во Францию на поиски вдохновения.

"В Париж я прилетела за вдохновением. Немножко исписалась в Москве, там очень много суеты. А здесь много вдохновения, оно в людях, в красивых улочках, в уюте, в атмосфере…" — отметила артистка.

Она рассказала, что работает там с международной музыкальной командой, чтобы "нащупать некоторое свежее звучание", а также внесла большую интригу и намекнула на новую песню.

"Здесь грех не написать большую песню", — поделилась Кока.