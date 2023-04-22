"Не шашлыками одними": 3 вкусных блюда для пикника на майские праздники

Если выезжать за город на майские праздники, то необязательно готовить на природе традиционный шашлык, есть масса альтернативных вариантов. О меню на природе рассказала Ura.ru шеф-повар гриль-бара "Пивная № 1" Елена Зинова.

1. Ассорти из брускетт. Для приготовления блюда нужно подсушить на огне ломтики хлеба, после чего положить на них начинку: буженину, курицу, рыбу или говяжий язык. Для аппетита сверху можно добавить зелень и соус, особенно хороши чесночный, брусничный и горчичный.

2. Салат. Классические варианты на природе не подойдут. Они быстро заветриваются и могут испортиться. Поэтому оптимальный вариант — приготовить овощи для салата на мангале. Например, поджарить болгарский перец, баклажаны, шампиньоны и лук. Затем нарезать соломкой, сложить в миску и заправить оливковым маслом.

"Нужно не забыть посолить и поперчить, но ещё можно добавить кинзу и чеснок. Получается, так скажем, мангальный салат. Ну, и он горячий, так что быстро не испортится", — уточнила Зинова.

3. Гарнир. В качестве сытного перекуса подойдёт картофель, его следует запечь на решётке, предварительно порезав на кружочки. Затем нужно добавить специи — паприку, перец и соль. Чтобы картошка не получилась сухой, перед готовкой лучше смазать её чесночным маслом и дать полежать, чтобы соус впитался.

4. Шашлыки. Если без них никак, то лучше выбрать каре баранины или ягнёнка, а также подойдут цыплёнок и свиная шея. Перед обжаркой мясо следует замариновать: вкус курицы подчеркнёт аджика, барашек идеально сочетается с луком, перцем и зирой, а свинину нужно подержать в минеральной подсоленной воде с приправами и чабрецом. Желательно заняться маринадом за сутки до поездки на природу.