8 лайфхаков, как копить деньги

Чтобы начать копить деньги на что-то очень важное, одной красивой копилки будет недостаточно. Финансист Гульнара Салихова поделилась с "Вечерней Москвой" несколькими секретами, которые помогут начать откладывать средства, а главное — не тратить сбережения.

В первую очередь важно расписать свой бюджет на пару месяцев, а затем максимально его придерживаться. Эксперт советует посчитать свои ежемесячные расходы и доходы — это поможет понять, куда утекает заработанное и где можно оптимизировать расходы.

Финансист предостерегает от эмоциональных трат. Каждый раз перед покупкой нужно задать себе вопрос "Нужно ли это мне на самом деле?". Можно даже выждать некоторое время, чтобы убедиться, что это не мимолётное желание. Также полезно пользоваться кешбэком и скидками — таких предложений сейчас достаточно много.

Ещё 10% от дохода нужно сразу откладывать — часть от премии, оклада, подаренных средств и любых поступлений. Этот способ Салихова рекомендует использовать как основной.

Лучше создать для каждой цели отдельный фонд накоплений. Правильно поставленная финансовая задача будет обязательно реализована, уверена эксперт. Финансист рекомендует попробовать челлендж по накоплению на 52 недели: если каждую неделю откладывать небольшую сумму денег, то за год вполне можно накопить до 140 тысяч рублей.

"Берёте листочек, расчерчиваете его на 52 клетки и в каждую клетку записываете сумму на 100 рублей больше предыдущей: начните с минимальной суммы в 100 рублей, затем пропишите 200, 300, 400, 500 и так до 5200 рублей. Каждый раз, откладывая запланированную сумму, вычёркивайте её из списка", — рассказала Салихова.

Специалист также посоветовала регулярно покупать валюту, что помогает избежать инфляционных рисков, и округлять сумму на счету, то есть постоянно отправлять остаток в 25, 57 или 89 рублей в накопления.