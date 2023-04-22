КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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22 апреля, 15:50

ФБР увидело в фильме "Как взорвать трубопровод" угрозу безопасности США

Федеральное бюро расследований США (ФБР) разослало в государственные американские ведомства предупреждения, что триллер "Как взорвать трубопровод" (2022) может вдохновить граждан на атаки объектов нефтегазовой инфраструктуры. Об этом стало известно газете Rolling Stone, имеющей в распоряжении соответствующие документы.

По сюжету фильма одна из героинь решается начать радикальную кампанию по борьбе с организациями, участвующими в добыче ископаемого топлива, что якобы способствует изменению климата. Для этого она организует план взрыва нефтепровода на западе Техаса.

В документах ФБР говорится, что данная кинокартина "может вдохновить злоумышленников на использование взрывчатых веществ или других разрушительных устройств против объектов нефтегазовой инфраструктуры".

В общей сложности сотрудники ФБР отправили не менее 35 официальных предупреждений в 23 федеральные и государственные структуры. В сообщениях они призвали работников нефтегазовой отрасли обращать внимание на любую "подозрительную активность" — попытки получения доступа, скрытые камеры, зарисовки и другие способы изучения деятельности на объектах.

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Ранее в связи с утечкой из Пентагона ФБР допросило пользователей сервера в Discord, где появились секретные документы. Как минимум у одного из бывших участников группы были изъяты электронные устройства.

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Кадр из фильма “Как взорвать трубопровод”. Режиссёр Даниэль Голдхабер, сценаристы Ариэла Барер, Даниэль Голдхабер / Kinopoisk

Ирина Фальке
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