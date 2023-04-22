ФБР увидело в фильме "Как взорвать трубопровод" угрозу безопасности США

Федеральное бюро расследований США (ФБР) разослало в государственные американские ведомства предупреждения, что триллер "Как взорвать трубопровод" (2022) может вдохновить граждан на атаки объектов нефтегазовой инфраструктуры. Об этом стало известно газете Rolling Stone, имеющей в распоряжении соответствующие документы.

По сюжету фильма одна из героинь решается начать радикальную кампанию по борьбе с организациями, участвующими в добыче ископаемого топлива, что якобы способствует изменению климата. Для этого она организует план взрыва нефтепровода на западе Техаса.

В документах ФБР говорится, что данная кинокартина "может вдохновить злоумышленников на использование взрывчатых веществ или других разрушительных устройств против объектов нефтегазовой инфраструктуры".

В общей сложности сотрудники ФБР отправили не менее 35 официальных предупреждений в 23 федеральные и государственные структуры. В сообщениях они призвали работников нефтегазовой отрасли обращать внимание на любую "подозрительную активность" — попытки получения доступа, скрытые камеры, зарисовки и другие способы изучения деятельности на объектах.