В Кремле опровергли фейки о подготовке диверсий на энергетических объектах в ЕС

В Кремле опровергли сообщения западных СМИ о "подготовке" Россией диверсий на энергетических объектах в Европе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил западной прессе вместо распространения фейков уделить больше внимания необходимости расследования терактов на "Северных потоках".

"Мы предпочли бы, чтобы они больше внимания уделяли теме террористического акта на "Северных потоках", теме необходимости прозрачного, срочного и широкого международного расследования этих беспрецедентных террористических актов, саботажа", — отметил представитель Кремля.