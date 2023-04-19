В Кремле опровергли фейки о подготовке диверсий на энергетических объектах в ЕС
В Кремле опровергли сообщения западных СМИ о "подготовке" Россией диверсий на энергетических объектах в Европе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил западной прессе вместо распространения фейков уделить больше внимания необходимости расследования терактов на "Северных потоках".
"Мы предпочли бы, чтобы они больше внимания уделяли теме террористического акта на "Северных потоках", теме необходимости прозрачного, срочного и широкого международного расследования этих беспрецедентных террористических актов, саботажа", — отметил представитель Кремля.
Напомним, подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошёл в сентябре 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой назвал спецслужбы США и Норвегию виновниками инцидента. Причём он отметил, что знает больше, но не может подставлять своих информаторов. В Вашингтоне открестились от этих обвинений, а позже западные СМИ обвинили во всём некую "проукраинскую группировку".
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