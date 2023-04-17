КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 00:47

Посол РФ заявил, что Дания отвергает сотрудничество с Россией по "Севпотокам"

Власти Дании отвергают любые взаимодействия с Россией по расследованию диверсии на газопроводах "Северный поток" и не заинтересованы в организации независимого международного изучения случившегося. Об этом заявил посол России в королевстве Владимир Барбин.

"Дания утверждает, что ведёт расследование взрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Однако до сих пор нет никакой субстантивной информации ни о предпринимаемых следственных действиях, ни о каких-либо их промежуточных результатах", — сказал дипломат в беседе с газетой "Известия".

Путин выразил послу Дании надежду на поддержку идей России по теракту на "Северных потоках"

Путин выразил послу Дании надежду на поддержку идей России по теракту на "Северных потоках"

Барбин отметил, что вместо объединения международных усилий в борьбе с терроризмом Копенгаген взял курс на их фрагментацию по национальному признаку и на основе блоковой принадлежности.

Напомним, подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошёл в сентябре 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой назвал спецслужбы США и Норвегию виновниками инцидента. Причём он отметил, что знает больше, но не может подставлять своих информаторов. В Вашингтоне открестились от этих обвинений, а позже западные СМИ обвинили во всём некую "проукраинскую группировку".

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nord-stream.com

Юлия Коновалова
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