Посол РФ заявил, что Дания отвергает сотрудничество с Россией по "Севпотокам"

Власти Дании отвергают любые взаимодействия с Россией по расследованию диверсии на газопроводах "Северный поток" и не заинтересованы в организации независимого международного изучения случившегося. Об этом заявил посол России в королевстве Владимир Барбин.

"Дания утверждает, что ведёт расследование взрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Однако до сих пор нет никакой субстантивной информации ни о предпринимаемых следственных действиях, ни о каких-либо их промежуточных результатах", — сказал дипломат в беседе с газетой "Известия".