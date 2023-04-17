Посол РФ заявил, что Дания отвергает сотрудничество с Россией по "Севпотокам"
Власти Дании отвергают любые взаимодействия с Россией по расследованию диверсии на газопроводах "Северный поток" и не заинтересованы в организации независимого международного изучения случившегося. Об этом заявил посол России в королевстве Владимир Барбин.
"Дания утверждает, что ведёт расследование взрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Однако до сих пор нет никакой субстантивной информации ни о предпринимаемых следственных действиях, ни о каких-либо их промежуточных результатах", — сказал дипломат в беседе с газетой "Известия".
Барбин отметил, что вместо объединения международных усилий в борьбе с терроризмом Копенгаген взял курс на их фрагментацию по национальному признаку и на основе блоковой принадлежности.
Напомним, подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошёл в сентябре 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой назвал спецслужбы США и Норвегию виновниками инцидента. Причём он отметил, что знает больше, но не может подставлять своих информаторов. В Вашингтоне открестились от этих обвинений, а позже западные СМИ обвинили во всём некую "проукраинскую группировку".