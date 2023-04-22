Тонул 10 минут посреди толпы: Родители узнали жуткие детали гибели 7-летнего сына в спортшколе в Москве

Руководство московской спортивной школы "Умка", в которой в начале апреля утонул 7-летний мальчик, так и не связалось с его родителями. Александр и Елена Волковы рассказали SHOT, что Миша мечтал поехать на море, однако из-за отсутствия такой возможности было решено отдать его в бассейн.

В тот день родители, их дочь и погибший сын должны были плавать вместе, однако мест не оказалось и ребёнок в своё первое занятие остался наедине с персоналом и другими учениками. По команде он прыгнул в воду, но так и не всплыл. На дне Миша провёл десять минут, прибывшие врачи пытались реанимировать его три часа.

"В медицинском кабинете, я уже без разрешения, как говорится, через стекло заглянул, и уже, смотрю, там мой ребёнок лежит, уже на столе. [В тот день врачи] сказали, что он умер в 21:09, мы можем подъехать и попрощаться. Дома постелька заправлена. Игрушки, одежда, всё [на месте]... А ребёнка нет. Шарик лежит, на нём надпись "7 лет". И всё", — рассказали они.

Несмотря на то, что с момента трагедии прошло уже более трёх недель, сотрудники спортшколы так и не связались с родителями. Они до сих пор не понимают, как персонал не заметил, что ребёнок тонет.