59-летний Игорь Верник и продюсер Наталья Шнейдерова поженились

Российский шоумен Игорь Верник женился в третий раз — избранницей стала продюсер Наталья Шнейдерова. Фотографию молодожёнов опубликовал у себя в Instagram* брат артиста Вадим Верник.

Для поклонников новость о свадьбе стала неожиданностью, ведь артист до дня бракосочетания не раскрывал своих планов. Оказалось, что пара расписалась ещё осенью 2022 года, а отпраздновать свадьбу влюблённые решили весной. Невеста младше шоумена на 16 лет, но на совместном фото молодожёны сияют от счастья.

На снимке Верник облачён в классический серый костюм и пальто. Шнейдерова для знаменательного события выбрала короткое белое платье в романтическом стиле, а в руках невеста держит скромный букет полевых ромашек.

С первой женой, Маргаритой, Верник прожил в браке пять лет. А вот сын Григорий родился у артиста уже в браке со второй возлюбленной Марией Казаковой. С ней телеведущий прожил 10 лет, а в 2009 году пара распалась.

Ранее американская певица Лана Дель Рей сообщила о помолвке с Эваном Виникером. Поклонников удивил тот факт, что решение было принято всего спустя несколько месяцев после знакомства.