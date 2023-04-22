Топ-5 профессий с самым высоким риском инфаркта

Помимо вредных привычек, неправильного питания и малоподвижного образа жизни к инфаркту приводит постоянно испытываемый стресс, предупредил заведующий 1-м кардиологическим отделением Покровской больницы, к.м.н., врач-кардиолог высшей квалификационной категории Александр Макаридзе в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Он перечислил профессии с самым высоким риском инфаркта. Кардиолог считает таковыми водителей, пилотов, машинистов-крановщиков и руководителей. Всех их объединяет то, что от профессиональных качеств этих людей зачастую зависят человеческие судьбы. К примеру, если пилот лайнера совершит ошибку, его пассажиры могут лишиться жизни. Из-за этого уровень стресса постоянно высокий.

"Нужно помнить, что, если ты входишь в одну из этих категорий, надо ещё более внимательно относиться к своему здоровью, регулярно снимать стресс. В противном случае это может привести к инфаркту", — отметил он.

Механизм влияния стресса на риск развития инфаркта прост: он индуцирует спазмы сосудов, которые инициируют воспаление бляшки в сосудах, и даже небольшая из них может привести к катастрофе. Для недопущения страшных последствий важно заниматься спортом, регулярно посещать врачей и следить за давлением после достижения 40 лет.

"Бессимптомная артериальная гипертензия опасна, потому что человек начинает адаптироваться к ней. Болит голова — он примет обезболивающее: боль вроде пройдёт, но проблема не исчезнет. Мы встречаем людей, у которых давление под 180, а они его почти не ощущают, не следят. А потом возникает сердечно-сосудистая катастрофа", — отметил врач.

Что касается симптомов-предвестников болезней сердца, то кардиолог назвал давящую жгучую боль за грудиной, особенно возникающую при нагрузке, поводом для немедленного обращению к специалисту. Причём важно не игнорировать такие симптомы и не пережидать их. Помимо этого, не стоит слушать советов соседей и родственников, у которых "тоже такое было", а также принимать таблетки не по назначению врача.