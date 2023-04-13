Кардиолог назвал правила при сердечном приступе, которые спасают жизнь

Сердечный приступ — это тяжёлое патологическое состояние, при котором возникает сильная жгучая боль в области сердца или за грудиной, которая может отдавать в нижнюю челюсть, в область лопатки или левую руку. Скорую в таких ситуациях нужно вызывать незамедлительно, а что делать, пока едут врачи, читателям Лайфа рассказал врач-терапевт, кардиолог "СМ-Клиники" Рустем Османов.

"При первых признаках сердечного приступа в первую очередь необходимо вызвать скорую помощь. Затем пациенту нужно принять удобное положение тела таким образом, чтобы его голова находилась выше тела. В идеале — полусидячее положение с валиком под шеей. Это обеспечивает снижение преднагрузки на сердце", — объясняет доктор.

Кроме того, необходимо обеспечить приток свежего воздуха — приоткрыть форточку или окно, ослабить ремень, расстегнуть верхние пуговицы, словом, ничто не должно мешать кровообращению. По возможности нужно измерить пульс и артериальное давление.

"Пациенту нужно принять медицинские препараты. Сперва нужно принять одну таблетку нитроглицерина или спрей под язык (можно повторить через пять-десять минут), а затем разжевать 325 миллиграммов ацетилсалициловой кислоты (аспирина) для разжижения крови", — советует собеседник Лайфа.

Находясь рядом с человеком, у которого случился сердечный приступ, очень важно постараться его успокоить и не создавать панику самим, добавил Османов.