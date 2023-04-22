Гранатомёт нашли в мусорном контейнере в Подмосковье

На одной из контейнерных площадок Раменского нашли гранатомёт иностранного производства. Судя по опубликованным телеканалом "360" фотографиям, оружие было частично замотано в чёрный пакет и пузырчатую плёнку.





На гранатомёте видна текстовая инструкция на английском языке. Одна из надписей предупреждает, что расстояние до цели должно быть не менее 200 метров, ещё одна говорит о наличии предохранителя. Обстоятельства совершения опасной находки выясняются.