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22 апреля, 17:26

Гранатомёт нашли в мусорном контейнере в Подмосковье

В мусорном контейнере в Раменском нашли гранатомёт иностранного производства

<p>Найденный в Москве гранатомёт. Обложка © Телеканал <a href="https://360tv.ru/news/proisshestviya/granatomet-nashli-v-musornom-bake-v-ramenskom-okruge-istochnik/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"360"</a></p>

Найденный в Москве гранатомёт. Обложка © Телеканал "360"

На одной из контейнерных площадок Раменского нашли гранатомёт иностранного производства. Судя по опубликованным телеканалом "360" фотографиям, оружие было частично замотано в чёрный пакет и пузырчатую плёнку.

  • Найденный в Раменском гранатомёт. Обложка © Телеканал "360"
    Найденный в Раменском гранатомёт. Обложка © Телеканал "360"
  • Найденный в Раменском гранатомёт. Обложка © Телеканал "360"
    Найденный в Раменском гранатомёт. Обложка © Телеканал "360"

Найденный в Раменском гранатомёт. Обложка © Телеканал "360"

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На гранатомёте видна текстовая инструкция на английском языке. Одна из надписей предупреждает, что расстояние до цели должно быть не менее 200 метров, ещё одна говорит о наличии предохранителя. Обстоятельства совершения опасной находки выясняются.

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А в Ростовской области у дороги был обнаружен тайник с гранатами и взрывателями. Как стало известно Лайфу, речь идёт о 12 боевых гранатах Ф-1, двух РГД-5 и 15 взрывателях типа УЗРГМ. Возбуждено уголовное дело.

Матвей Константинов
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