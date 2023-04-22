Белый дом испугался дефолта США из-за вредности Байдена

В администрации США обеспокоены угрозой дефолта экономики страны на фоне отсутствия переговоров между президентом Джо Байденом и спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти по повышению лимита госдолга. Об этом пишет издание Politico.

"Внутри администрации существуют некоторые различия в уровне тревоги, поскольку высокопоставленные представители, сфокусированные на экономических вопросах, в частном порядке выражали большее беспокойство серьёзностью вероятности дефолта", — информирует издание.

Между Байденом и Маккарти отсутствует официальная и неофициальная коммуникация, всё их взаимодействие ограничивается высказываниями в прессе.