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22 апреля, 20:20

Белый дом испугался дефолта США из-за вредности Байдена

Politico: Белый дом боится дефолта из-за нежелания Байдена говорить с Маккарти

В администрации США обеспокоены угрозой дефолта экономики страны на фоне отсутствия переговоров между президентом Джо Байденом и спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти по повышению лимита госдолга. Об этом пишет издание Politico.

"Внутри администрации существуют некоторые различия в уровне тревоги, поскольку высокопоставленные представители, сфокусированные на экономических вопросах, в частном порядке выражали большее беспокойство серьёзностью вероятности дефолта", информирует издание.

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Между Байденом и Маккарти отсутствует официальная и неофициальная коммуникация, всё их взаимодействие ограничивается высказываниями в прессе.

Ранее глава Минфина Джанет Йеллен предупредила, что США утратят международное доверие в случае дефолта. За этим, по её мнению, последует невероятный экономический ущерб.

Обложка ©

Flickr / The White House

Юлия Коновалова
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