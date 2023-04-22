Президент Греции распустила парламент

Президент Греции Катерина Сакелларопулу подписала указ о роспуске парламента и проведении 21 мая 2023 года выборов депутатов. Документ опубликован в "Правительственной газете".

Новый состав парламента, который изберут по итогам выборов, будет созван 1 июня, когда произойдёт приведение к присяге новых парламентариев, а 2 июня будет избран их председатель.

Указ президента о роспуске парламента по традиции вывесели на специальной доске объявлений у двери восточного входа в здание. Заниматься организацией выборов будет временно исполняющая обязанности министра внутренних дел Каллиопа Спану, её присяга состоится 23 апреля.