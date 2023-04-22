Президент Греции распустила парламент
Президент Греции Сакелларопулу распустила парламент в связи с выборами 21 мая
Президент Греции Катерина Сакелларопулу подписала указ о роспуске парламента и проведении 21 мая 2023 года выборов депутатов. Документ опубликован в "Правительственной газете".
Новый состав парламента, который изберут по итогам выборов, будет созван 1 июня, когда произойдёт приведение к присяге новых парламентариев, а 2 июня будет избран их председатель.
Указ президента о роспуске парламента по традиции вывесели на специальной доске объявлений у двери восточного входа в здание. Заниматься организацией выборов будет временно исполняющая обязанности министра внутренних дел Каллиопа Спану, её присяга состоится 23 апреля.
Ранее Лайф писал, что Греция отказалась поставлять Киеву танки Leopard. Об этом заявил министр национальной обороны страны Никос Панайотопулос.
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