Россиянка побила мировой рекорд и нарвалась на поздравление от его обладательницы
Олимпийская чемпионка Скунмакер поздравила Чикунову, побившую её мировой рекорд
Евгения Чикунова и Татьяна Скунмакер. Обложка © VK / Евгения Чикунова / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tatjanaschoen
Российская пловчиха Евгения Чикунова побила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом, который принадлежал представительнице ЮАР Татьяне Скунмакер, она установила его на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.
18-летняя Чикунова на чемпионате России в Казани проплыла дистанцию за 2 минуты 17,55 секунды, что на 1,4 секунды быстрее предыдущего достижения Скунмакер (2:18,95). После этого южноафриканская спортсменка поздравила соперницу в соцсетях.
"Да, да, да! Ты просто разгромила его, девочка. Мои поздравления! Просто хотела бы крепко обнять тебя сейчас", — написала Скунмакер.
Теперь новое рекордное время должна зафиксировать Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics).
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