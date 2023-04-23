Россиянка побила мировой рекорд и нарвалась на поздравление от его обладательницы

Российская пловчиха Евгения Чикунова побила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом, который принадлежал представительнице ЮАР Татьяне Скунмакер, она установила его на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

18-летняя Чикунова на чемпионате России в Казани проплыла дистанцию за 2 минуты 17,55 секунды, что на 1,4 секунды быстрее предыдущего достижения Скунмакер (2:18,95). После этого южноафриканская спортсменка поздравила соперницу в соцсетях.

"Да, да, да! Ты просто разгромила его, девочка. Мои поздравления! Просто хотела бы крепко обнять тебя сейчас", — написала Скунмакер.

Теперь новое рекордное время должна зафиксировать Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics).