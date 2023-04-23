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22 апреля, 23:06

Россиянка побила мировой рекорд и нарвалась на поздравление от его обладательницы

Олимпийская чемпионка Скунмакер поздравила Чикунову, побившую её мировой рекорд

<p>Евгения Чикунова и Татьяна Скунмакер. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/id334435859?z=photo334435859_457244756/album334435859_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Евгения Чикунова</a> / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tatjanaschoen</p>

Евгения Чикунова и Татьяна Скунмакер. Обложка © VK / Евгения Чикунова / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tatjanaschoen

Российская пловчиха Евгения Чикунова побила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом, который принадлежал представительнице ЮАР Татьяне Скунмакер, она установила его на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

18-летняя Чикунова на чемпионате России в Казани проплыла дистанцию за 2 минуты 17,55 секунды, что на 1,4 секунды быстрее предыдущего достижения Скунмакер (2:18,95). После этого южноафриканская спортсменка поздравила соперницу в соцсетях.

"Да, да, да! Ты просто разгромила его, девочка. Мои поздравления! Просто хотела бы крепко обнять тебя сейчас", — написала Скунмакер.

Пловчиха из Чили проплыла 2,49 км в Антарктиде и установила мировой рекорд

Пловчиха из Чили проплыла 2,49 км в Антарктиде и установила мировой рекорд

Теперь новое рекордное время должна зафиксировать Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics).

Ранее Лайф рассказывал, что российский хоккеист Дмитрий Орлов отдал две передачи и повторил рекорд "Бостона" 35-летней давности. Он помог команде обыграть "Флориду" в третьем матче плей-офф НХЛ и выйти вперёд в серии.

Юлия Коновалова
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