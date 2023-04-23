КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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23 апреля, 00:21

Премьер-министр Кубы в июне посетит Сочи, Москву и Санкт-Петербург

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус в июне посетит Сочи, Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщил посол страны в Москве Хулио Гармендия Пенья.

"Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус посетит Россию с визитом в июне. В первую очередь он примет участие в совете глав правительств ЕАЭС, который пройдёт в Сочи 7–9 июня", — приводит его слова РИА "Новости".

Следом министр прибудет с официальным визитом в Москву, а после этого отправится на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

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О визите кубинского премьера в Россию ранее сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что интерес "кубинских друзей" к ПМЭФ откроет новые возможности и направления торгово-экономического взаимодействия между странами.

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Ольга Платонова
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