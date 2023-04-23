КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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23 апреля, 01:33

Российский боец Павлович нокаутировал американца Блейдса на UFC Fight Night 222

<p>Сергей Павлович. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ufc/status/1649944964095172613/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UFC</a></p>

Сергей Павлович. Обложка © Twitter / UFC

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович нокаутировал американца Кёртиса Блейдса в главном бою турнира UFC Fight Night 222, который проходил в Лас-Вегасе, штат Невада.

Поединок завершился уже в первом раунде. Павлович одержал 18-ю победу в MMA при одном поражении. Блейдс потерпел четвёртое поражение, также на его счету 17 побед.

После боя россиянин заявил, что ему нужен чемпионский пояс.

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Ранее Лайф писал, что российский боец Ислам Махачев может провести следующий бой в октябре в ОАЭ. Соперником россиянина станет победитель пары Чарльз Оливейра – Бенеил Дариюш.

Артур Лапсаков
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