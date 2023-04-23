Российский боец Павлович нокаутировал американца Блейдса на UFC Fight Night 222
Сергей Павлович. Обложка © Twitter / UFC
Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович нокаутировал американца Кёртиса Блейдса в главном бою турнира UFC Fight Night 222, который проходил в Лас-Вегасе, штат Невада.
Поединок завершился уже в первом раунде. Павлович одержал 18-ю победу в MMA при одном поражении. Блейдс потерпел четвёртое поражение, также на его счету 17 побед.
После боя россиянин заявил, что ему нужен чемпионский пояс.
Ранее Лайф писал, что российский боец Ислам Махачев может провести следующий бой в октябре в ОАЭ. Соперником россиянина станет победитель пары Чарльз Оливейра – Бенеил Дариюш.