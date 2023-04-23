Российский боец Павлович нокаутировал американца Блейдса на UFC Fight Night 222

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович нокаутировал американца Кёртиса Блейдса в главном бою турнира UFC Fight Night 222, который проходил в Лас-Вегасе, штат Невада.

Поединок завершился уже в первом раунде. Павлович одержал 18-ю победу в MMA при одном поражении. Блейдс потерпел четвёртое поражение, также на его счету 17 побед.