В Судане произошёл крупный сбой подключения к Интернету
NetBlocks: В Судане почти полностью отключился Интернет
В Судане 23 апреля произошёл повсеместный сбой подключения к Сети. По информации международной службы мониторинга NetBlocks, только 2% от общего числа пользователей в стране сейчас доступно веб-соединение.
"Данные Сети в режиме реального времени показывают почти полный сбой подключения к Интернету в Судане. При этом уровень подключения в стране сейчас составляет 2% от обычного", — сказано в сообщении сервиса.
Не исключена вероятность того, что причиной сбоя стали вооружённые столкновения между армией Судана и Силами быстрого реагирования (спецназ), которые продолжаются с 15 апреля. В настоящее время несколько стран, в том числе и Россия, готовят эвакуацию своих граждан.
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