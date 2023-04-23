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23 апреля, 02:14

В Судане произошёл крупный сбой подключения к Интернету

NetBlocks: В Судане почти полностью отключился Интернет

В Судане 23 апреля произошёл повсеместный сбой подключения к Сети. По информации международной службы мониторинга NetBlocks, только 2% от общего числа пользователей в стране сейчас доступно веб-соединение.

"Данные Сети в режиме реального времени показывают почти полный сбой подключения к Интернету в Судане. При этом уровень подключения в стране сейчас составляет 2% от обычного", — сказано в сообщении сервиса.

Судан продлил закрытие воздушного пространства страны до 30 апреля

Судан продлил закрытие воздушного пространства страны до 30 апреля

Не исключена вероятность того, что причиной сбоя стали вооружённые столкновения между армией Судана и Силами быстрого реагирования (спецназ), которые продолжаются с 15 апреля. В настоящее время несколько стран, в том числе и Россия, готовят эвакуацию своих граждан.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Платонова
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