В Судане произошёл крупный сбой подключения к Интернету

В Судане 23 апреля произошёл повсеместный сбой подключения к Сети. По информации международной службы мониторинга NetBlocks, только 2% от общего числа пользователей в стране сейчас доступно веб-соединение.

"Данные Сети в режиме реального времени показывают почти полный сбой подключения к Интернету в Судане. При этом уровень подключения в стране сейчас составляет 2% от обычного", — сказано в сообщении сервиса.