МЧС напомнило о штрафах за приготовление шашлыка вне специальных мест

Приготовление шашлыков и разведение открытого огня вне специально оборудованных мест на территории Московской области может привести к штрафу в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС РФ.

"Приготовление шашлыков разрешено только в специально оборудованных местах", — приводит заявление ведомства РИА "Новости".

Административным штрафом наказывается нарушение правил пожарной безопасности при разведении открытого огня. Штраф должностным лицам за это нарушение составит от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическим — от 300 до 400 тысяч.