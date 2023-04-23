КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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23 апреля, 02:33

МЧС напомнило о штрафах за приготовление шашлыка вне специальных мест

Приготовление шашлыков и разведение открытого огня вне специально оборудованных мест на территории Московской области может привести к штрафу в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС РФ.

"Приготовление шашлыков разрешено только в специально оборудованных местах", — приводит заявление ведомства РИА "Новости".

Определена сумма, с которой россияне готовы расстаться ради шашлыков на майских праздниках

Определена сумма, с которой россияне готовы расстаться ради шашлыков на майских праздниках

Административным штрафом наказывается нарушение правил пожарной безопасности при разведении открытого огня. Штраф должностным лицам за это нарушение составит от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическим — от 300 до 400 тысяч.

Ранее Лайф писал, что для приготовления шашлыков лучше использовать телятину, нежирную баранину или индейку, а готовить их предпочтительнее на жаре от углей. Порция жареного мяса для среднестатистического взрослого человека должна составлять около 200 граммов, а неумеренное потребление шашлыков приведёт к проблемам со здоровьем.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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