МЧС напомнило о штрафах за приготовление шашлыка вне специальных мест
Приготовление шашлыков и разведение открытого огня вне специально оборудованных мест на территории Московской области может привести к штрафу в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС РФ.
"Приготовление шашлыков разрешено только в специально оборудованных местах", — приводит заявление ведомства РИА "Новости".
Административным штрафом наказывается нарушение правил пожарной безопасности при разведении открытого огня. Штраф должностным лицам за это нарушение составит от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическим — от 300 до 400 тысяч.
Ранее Лайф писал, что для приготовления шашлыков лучше использовать телятину, нежирную баранину или индейку, а готовить их предпочтительнее на жаре от углей. Порция жареного мяса для среднестатистического взрослого человека должна составлять около 200 граммов, а неумеренное потребление шашлыков приведёт к проблемам со здоровьем.
Unsplash