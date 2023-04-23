Евросоюз пытается успокоить разозлённых европейских фермеров из-за Украины

Фермеры из Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии недовольны наплывом украинского зерна. Из-за этого Евросоюз спешно пытается найти возможности для урегулирования ситуации, пишет обозреватель Foreign Policy Кристина Лю.

"Европейский союз спешит успокоить разъярённых восточноевропейских фермеров после того, как Польша, Венгрия, Словакия и Болгария запретили импорт украинского зерна... что угрожает подорвать солидарность ЕС по Украине", — заявила публицист.

По словам Лю, вместо того чтобы пройти транзитом через европейские страны, дешёвое украинское зерно попало на их рынки, вызвав волнения среди местных фермеров. Также журналист отметила, что, по мере того, как в Польше, Венгрии, Словакии и Болгарии увеличивается негодование, власти пострадавших из-за украинского зерна стран должны следить, чтобы "вилы не направили против них".