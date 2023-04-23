Российская авиация поразила две украинские ДРГ на Купянском направлении

Воздушно-космические силы (ВКС) России в ходе выполнения задач специальной военной операции (СВО) поразили две украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин.

"Армейской авиацией группировки войск "Запад" в районе населённых пунктов Огурцово и Круглое уничтожены два взводных опорных пункта и три укрытия личного состава южнее населённого пункта Ольшаны. Вскрыты и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника в районе населённых пунктов Молчаново и Крахмальное", — приводит его слова РИА "Новости".

Также на этом участке фронта удалось сорвать две попытки ротации противника. Кроме того, в Петропавловке огнём из артиллерийского орудия 2С19 "Мста-С" под командованием ефрейтора Алексея Рещукова была уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация".