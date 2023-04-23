Российская авиация поразила две украинские ДРГ на Купянском направлении
Минобороны: Авиация ВКС РФ уничтожила две украинские ДРГ в Харьковской области
Воздушно-космические силы (ВКС) России в ходе выполнения задач специальной военной операции (СВО) поразили две украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин.
"Армейской авиацией группировки войск "Запад" в районе населённых пунктов Огурцово и Круглое уничтожены два взводных опорных пункта и три укрытия личного состава южнее населённого пункта Ольшаны. Вскрыты и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника в районе населённых пунктов Молчаново и Крахмальное", — приводит его слова РИА "Новости".
Также на этом участке фронта удалось сорвать две попытки ротации противника. Кроме того, в Петропавловке огнём из артиллерийского орудия 2С19 "Мста-С" под командованием ефрейтора Алексея Рещукова была уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация".
Ранее Лайф уже рассказывал об уничтожении украинских бойцов на Купянском направлении. Так, за предыдущие сутки на этом участке вражеские потери превысили полсотни бойцов. Кроме того, были уничтожены две боевые бронированные машины, пикап и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ