5 опасностей электромагнитных излучений от беспроводных наушников
Врач Чудаков раскрыл опасности электромагнитного поля от беспроводных наушников
Обложка © Sutterstock
Плохие новости для людей, которые не могут расстаться со своим смартфоном даже ночью. Оказывается, если держать гаджет рядом с кроватью во время сна, можно сильно навредить организму. Об этом рассказал семейный врач, соруководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet Сергей Чудаков.
"Все устройства сейчас очень мощные, поскольку настроены на приём и передачу большого объёма данных. Электромагнитное поле оказывает влияние на человека, например, от длительного разговора по телефону, больше часа, может разболеться голова", — приводит его слова RT.
Электромагнитное излучение оказывает наибольшее влияние на центральную нервную систему, однако не провоцирует серьёзных заболеваний и приводит лишь к снижению концентрации внимания и работоспособности, а также к утомляемости. А чтобы этого избежать, нужно следовать некоторым простым правилам.
"В частности, ограничить использование гаджетов и не класть телефон рядом с кроватью во время сна. Можно также употреблять продукты с антиоксидантами и радиопротекторами", — рассказал медик.
Например, антиоксиданты содержатся в чёрной и красной смородине, облепихе, свёкле, брокколи и зелени, а радиопротекторными свойствами обладают яблоки, а также красные и жёлтые фрукты и овощи.
Кстати, ранее Лайф писал, можно ли полностью ослепнуть от смартфона. Сейчас многие мамы пугают такими страшилками своих детей, чтобы они уменьшили время игр, однако это не совсем так. Ослепнуть от долгого использования гаджета нельзя, но вполне можно столкнуться с другими, не менее серьёзными последствиями.