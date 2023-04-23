5 опасностей электромагнитных излучений от беспроводных наушников

Плохие новости для людей, которые не могут расстаться со своим смартфоном даже ночью. Оказывается, если держать гаджет рядом с кроватью во время сна, можно сильно навредить организму. Об этом рассказал семейный врач, соруководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet Сергей Чудаков.

"Все устройства сейчас очень мощные, поскольку настроены на приём и передачу большого объёма данных. Электромагнитное поле оказывает влияние на человека, например, от длительного разговора по телефону, больше часа, может разболеться голова", — приводит его слова RT.

Электромагнитное излучение оказывает наибольшее влияние на центральную нервную систему, однако не провоцирует серьёзных заболеваний и приводит лишь к снижению концентрации внимания и работоспособности, а также к утомляемости. А чтобы этого избежать, нужно следовать некоторым простым правилам.

"В частности, ограничить использование гаджетов и не класть телефон рядом с кроватью во время сна. Можно также употреблять продукты с антиоксидантами и радиопротекторами", — рассказал медик.

Например, антиоксиданты содержатся в чёрной и красной смородине, облепихе, свёкле, брокколи и зелени, а радиопротекторными свойствами обладают яблоки, а также красные и жёлтые фрукты и овощи.