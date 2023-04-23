В Стамбуле обстреляли офис партии Эрдогана

Неизвестные обстреляли в Стамбуле один из офисов правящей в Турции Партии справедливости и развития. Об этом сообщила канцелярия губернатора провинции.

"Охранники были отправлены на место происшествия после сообщения о том, что около 22:20 в пятницу, 21 апреля, перед избирательным бюро ПСР, расположенным в районе Кокасинан района Бахчелиэвлер, был произведён выстрел в воздух", — говорится в пресс-релизе.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Злоумышленникам удалось скрыться ещё до прибытия полиции, однако на месте ЧП собралось множество правоохранителей и сотрудников спецслужб. Удалось выяснить, что стрелявших было двое, один из них выстрелил пять раз, проезжая мимо избирательного участка на мотоцикле. Пули попали в верхние этажи здания.

В партии уже прокомментировали инцидент. Там выступили с осуждением, отметив, что все виновные будут найдены и наказаны.

"Я решительно осуждаю попытку вооружённого нападения перед нашим офисом связи Бахчелиэвлер – Кокасинан и хочу заявить, что мы будем следить за этим вопросом перед законом. Самым большим утешением для нас является то, что в результате нападения не было жертв и пострадавших", — написал в "Твиттере" председатель партии ПСР в провинции Стамбул Осман Нури Кабактепе.

Заместитель председателя ПСР и официальный представитель партии Омер Челик также осудил нападение, отметив, что партия продолжит подготовку к выборам 14 мая.

"Мы осуждаем попытку вооружённого нападения перед нашим офисом связи Бахчелиэвлер – Кокасинан в Стамбуле. Мы против всякого рода притеснений, провокаций и нападок на политический истеблишмент. Наши организации с полной решимостью продолжают свою предвыборную работу", — заявил он.