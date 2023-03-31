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31 марта, 11:14

В Стамбуле обстреляли офис оппозиционной партии

В Стамбуле обстреляли офис оппозиционной "Хорошей партии"

<p>На одном из окон офиса видно след от пули. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1641717388818227202?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ekrem İmamoğlu</a></p>

На одном из окон офиса видно след от пули. Обложка © Twitter / Ekrem İmamoğlu

Неизвестные злоумышленники обстреляли офис оппозиционной "Хорошей партии" в Стамбуле, сообщил мэр города Экрем Имамоглу.

"Я осуждаю вооружённое нападение на стамбульский офис "Хорошей партии". Ожидаю, что виновные будут привлечены к ответственности как можно скорее", — написал он на своей странице в Twitter и опубликовал кадр с места происшествия.

Управление губернатора провинции Стамбул сообщило, что инцидент произошёл около 11 часов по местному времени в районе Зейтинбурну. Прибывшие полицейские обнаружили следы от попадания пуль в зданиях отделения партии и соседнего бизнес-центра. В результате выстрелов погибших и раненых не было. Начато расследование инцидента. По данным турецких СМИ, глава "Хорошей партии" Мераль Акшенер собирается посетить обстрелянный офис. Она также заявила, что не боится каких-либо угроз.

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Ранее Лайф рассказывал, что действующий турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подал заявку на участие в выборах главы государства. Также это сделал единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Напомним, президентские выборы в Турции пройдут 14 мая.

Наталья Исакова
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