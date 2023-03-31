В Стамбуле обстреляли офис оппозиционной партии

"Я осуждаю вооружённое нападение на стамбульский офис "Хорошей партии". Ожидаю, что виновные будут привлечены к ответственности как можно скорее", — написал он на своей странице в Twitter и опубликовал кадр с места происшествия.

Управление губернатора провинции Стамбул сообщило, что инцидент произошёл около 11 часов по местному времени в районе Зейтинбурну. Прибывшие полицейские обнаружили следы от попадания пуль в зданиях отделения партии и соседнего бизнес-центра. В результате выстрелов погибших и раненых не было. Начато расследование инцидента. По данным турецких СМИ, глава "Хорошей партии" Мераль Акшенер собирается посетить обстрелянный офис. Она также заявила, что не боится каких-либо угроз.