В Стамбуле обстреляли офис оппозиционной партии
В Стамбуле обстреляли офис оппозиционной "Хорошей партии"
На одном из окон офиса видно след от пули. Обложка © Twitter / Ekrem İmamoğlu
Неизвестные злоумышленники обстреляли офис оппозиционной "Хорошей партии" в Стамбуле, сообщил мэр города Экрем Имамоглу.
"Я осуждаю вооружённое нападение на стамбульский офис "Хорошей партии". Ожидаю, что виновные будут привлечены к ответственности как можно скорее", — написал он на своей странице в Twitter и опубликовал кадр с места происшествия.
Управление губернатора провинции Стамбул сообщило, что инцидент произошёл около 11 часов по местному времени в районе Зейтинбурну. Прибывшие полицейские обнаружили следы от попадания пуль в зданиях отделения партии и соседнего бизнес-центра. В результате выстрелов погибших и раненых не было. Начато расследование инцидента. По данным турецких СМИ, глава "Хорошей партии" Мераль Акшенер собирается посетить обстрелянный офис. Она также заявила, что не боится каких-либо угроз.
Ранее Лайф рассказывал, что действующий турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подал заявку на участие в выборах главы государства. Также это сделал единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Напомним, президентские выборы в Турции пройдут 14 мая.