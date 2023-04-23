Будущие Атлантиды: Каким странам грозит исчезновение из-за повышения уровня Мирового океана

Уровень Мирового океана вырастет до одного метра к 2100 году, что может стать причиной затопления прибрежных городов. Об этом РИАМО рассказал академик РАН, декан географического факультета МГУ, заведующий кафедрой океанологии Сергей Добролюбов.

За последнее столетие вода в океане уже поднялась на 25 сантиметров, напомнил он. А увеличивающиеся выбросы парниковых газов подстегнут этот процесс. Для населения, проживающего в глубине континента, это не представляет особой опасности, а вот небольшие страны возле морей могут оказаться на грани исчезновения.

Например, в зоне риска государства, расположенные на коралловых атоллах Тихого и Индийского океанов, такие как Тонга и Мальдивы. По словам эксперта, также повышение уровня моря приведёт к катаклизмам: тайфунам, штормам, наводнениям. Учёный предупредил, что полностью остановить процесс не получится, даже если парниковые газы не будут попадать в атмосферу, поэтому человечеству придётся приспосабливаться к новым условиям.